В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров отреагировал на массовые увольнения в минобороны РФ

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панфёров объяснил, почему Путин снял с должностей четырех заместителей министра обороны.

Президент РФ Владимир Путин освободил Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Николая Панкова от их должностей первого заместителя министра обороны, заместителя министра обороны и статс-секретаря – заместителя министра обороны соответственно. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов. Об этом говорится в опубликованном указе 17 июня.

Кроме того, стало известно, что глава государства назначил новосибирца Леонида Горнина на должность первого заместителя министра обороны, а Анну Цивилёву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Эти назначения также отражены в новом указе.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панфёров прокомментировал данные изменения в ведомстве корреспонденту Сиб.фм

«На мой взгляд, ряд тех лиц, которых сейчас отправили в отставку, они своими обязанностями не справляются. Вам так скажу, что если говорить о раскорректировании войск, о медицинском обеспечении, то это было с натяжкой на 3 с минусом. Почему? Потому что можно говорить сколько угодно, а даже если судить по 41 армии, которая находится в Новосибирске, многие стройки, которые были начаты при этих гражданам, так и не закончены», — отметил Панфёров.

Вице-спикер также добавил, что на своих должностях они сидели уже давно.

«Во-первых, возраст, а во-вторых, срок их нахождения, ну засиделись. Среди них единственный, насколько я знаю, был таким достаточно серьезным, влиятельным и обстоятельным – это был Панков», — продолжает Панфёров.

Он считает, что министр обороны Андрей Белоусов взял курс на тех людей, которые будут работать более эффективно.

«Я так скажу, что потеря с увольнением этих людей, кроме Панкова, небольшая. На мой взгляд, что пришло время других управленцев. Хотя давно надо было это сделать, я считаю», — подытожил Панфёров.

Напомним, Сиб.фм ведет рубрику ГРОМКИЕ ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ.