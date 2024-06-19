сегодня
19 июня, 19:37
пробки
7/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня
19 июня, 19:37
пробки
7/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 87.03 | eur 93.29
сегодня 17:00
общество

В Новосибирске приостановили продажу здания на «Сибсельмаше»

Фото: правительство Новосибирской области

На сегодняшней 36-ой сессии горсовета Новосибирска обсуждалась проблема приватизации муниципальных организаций.

Прокурор Роман Сивак отменил продажу здания завода «Сибсельмаш». Он отметил, что предприятие является стратегически важным объектом.

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений Вячеслав Зарубин сообщил о списке из 142 объектов для приватизации, включая МУП «Сибирское гостеприимство» и Муниципальную аптечную сеть.

Однако решение о приватизации «Сибсельмаша» отложено до разрешения вопроса с соответствующими ведомствами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске РЖД собирается построить новый железнодорожный мост через Обь.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в