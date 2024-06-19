В Новосибирске приостановили продажу здания на «Сибсельмаше»

На сегодняшней 36-ой сессии горсовета Новосибирска обсуждалась проблема приватизации муниципальных организаций.

Прокурор Роман Сивак отменил продажу здания завода «Сибсельмаш». Он отметил, что предприятие является стратегически важным объектом.

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений Вячеслав Зарубин сообщил о списке из 142 объектов для приватизации, включая МУП «Сибирское гостеприимство» и Муниципальную аптечную сеть.

Однако решение о приватизации «Сибсельмаша» отложено до разрешения вопроса с соответствующими ведомствами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске РЖД собирается построить новый железнодорожный мост через Обь.