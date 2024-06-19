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общество

В Новосибирске приостановили строительство шести концессионных школ

Фото: МК в Новосибирске

Строительство шести концессионных школ приостановлено в Новосибирске.

По данным ответа Министерства образования Новосибирской области, опубликованном в Telegram-канале интернет-издания Sibpublicfaces общественником Евгением Митрофановым, в рамках концессионного соглашения между Министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания» было временно приостановлено строительство шести школ в Новосибирске.

Шесть школ на улицах Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской в Новосибирске должны были быть достроены к концу 2023 года, но из-за выявленных дефектов в фундаментах зданий министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявила, что они не смогут быть завершены и к 2024 году.

Сейчас из-за проблем со строительством школ возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, что в Новосибирске приостановлено строительство школы из-за нарушений

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Валерия Митрохина
Журналист

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