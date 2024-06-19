В Новосибирске судебные приставы закрыли кафе "Али-Баба" на Хилокской

Очередное кафе закрыли на Хилокской.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, правоохранительные органы совместно с приставами опечатали кафе с вывеской «Али-Баба» на улице Хилокская, 9/1 по решению суда, так как объект был построен самовольно.

В результате посетители заведения покинули помещение, а арендатор был ознакомлен с решением суда и предупрежден об ответственности.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске закрыли нелегальное кафе для мигрантов