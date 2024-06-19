В Новосибирской области ожидается аномальная жара до +36 градусов

В ближайшие дни в Новосибирскую область придёт аномальная жара. Об этом сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Температура воздуха может подняться до +36 градусов.

По данным синоптиков, с 21 по 26 июня температура воздуха в регионе может достигать +34 градусов, а по юго-западу области – до +36. Жаркую погоду будут сопровождать дожди.

Четверг, 20 июня: ночью ожидается +10..+12 градусов, днём +19..+21 градусов. Временами возможны осадки. Ветер южный, 4-9 м/с.

Пятница, 21 июня: кратковременные дожди, местами грозы. Ночная температура составит +13..+15 градусов, дневная – +26..+28 градусов. Ветер южный, с порывами до 14 м/с.

Суббота, 22 июня: ночью кратковременные дожди и грозы, температура +18..+20 градусов. Днём преимущественно без осадков, температура +30..+32 градуса. Ветер южный, 4-9 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у посетителей Новосибирского зоопарка котята манулов стали новыми любимцами.