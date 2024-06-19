В Новосибирской области в этом году загорелись около ста дач

МЧС по Новосибирской области представило статистику по пожарам на частных участках за 2024 год.

По их данным, в регионе зафиксировано более 100 пожаров на дачах. Основной причиной таких происшествий является нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем.

Наиболее часто возгорания происходят из-за неисправных электронагревательных приборов, а также из-за несоблюдения мер по безопасному хранению печей и каминов, даже если они законсервированы на летний период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается аномальная жара до +36 градусов.