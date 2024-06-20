Бывший директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов не смог выйти из СИЗО

Бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова не выпустили из СИЗО.

В пресс-службе управления Судебного департамента Новосибирской области сообщили о том, что вчера Новосибирским районным судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката бывшего генерального директора футбольного «Новосибирск» Андрея Перлова о продлении его ареста.

Напомним, что Андрея Перлова, бывшего гендиректора футбольного клуба «Сибирь»,задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Его подозревают в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.