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общество

Бывший директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов не смог выйти из СИЗО

Фото: Сиб.фм

Бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова не выпустили из СИЗО.

В пресс-службе управления Судебного департамента Новосибирской области сообщили о том, что вчера Новосибирским районным судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката бывшего генерального директора футбольного «Новосибирск» Андрея Перлова о продлении его ареста.

Напомним, что Андрея Перлова, бывшего гендиректора футбольного клуба «Сибирь»,задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Его подозревают в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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