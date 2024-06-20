На 3,5 млн рублей оштрафовали участников картельного сговора в Новосибирске

В Новосибирской области четыре предпринимателя были оштрафованы на сумму 3,5 млн рублей за участие в картельном сговоре.

Их действия были направлены на согласование участия в аукционе по заключению контракта на клининговые услуги для СГУПСа, что противоречит антимонопольному законодательству. Эти действия нанесли ущерб честным участникам торгов.

Дела были возбуждены Транспортной прокуратурой по статье 14.32 КоАП РФ о заключении недопустимых соглашений, которые могут повлиять на цены на торгах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют построить спортивно-туристический комплекс за 1,7 млрд рублей.