«На День рождение никогда не звала». Под Новосибирском одноклассница рассказала о погибшей 10-летней девочке

Погибшую девочку летом не выпускали из дома.

Школьная подруга девочки, погибшей 17 июня, рассказала журналисту Сиб.фм, что она вела себя странно. Погибшая летом не выходила гулять и постоянно сидела дома.

Стоит отметить, что ребенок не выходил на связь с подругой, потому что не сидит в социальных сетях.

«Ее видно не было, будто она никуда не выходила. Связи с ней не было. В школе мы общались 3 года. На праздники, на свое день рождения она меня никогда не звала», — сказала школьница.

Подруга погибшей отметила, что слышала про версию с конфетами. Однако людей, которые могли с ней быть, не знает.

Напомним, что ребенок погиб после истязания ее знакомыми-сектантами. Обвиняемых закрыли в СИЗО до 19 августа. Подробности в нашем репортаже.