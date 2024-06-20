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общество

Новый железнодорожный мост хотят построить в Новосибирске

Фото: АиФ-Новосибирск

В этом году начнется проектирование для нового железнодорожного моста.

В рамках XI Международного Сибирского транспортного форума начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что в Новосибирске планируют построить новый железнодорожный мост через Обь. Работы по его проектированию начнутся в 2024 году.

По его словам, мост позволит разгрузить транспортную схему движения и увеличить пропускную способность.

Напомним, что на 3,5 млн рублей оштрафовали участников картельного сговора в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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