Парализованной жительнице Новосибирской области подарили деньги и коляску

В регионе финансово помогли парализованной женщине.

Портал gorsite.ru сообщил о том, что Лилия Алешина из села Михайловка оказалась прикована к постели после серьезной аварии, из-за чего ее семья пыталась приобрести подъемник, но его стоимость оказалась очень большой — 100 тысяч рублей.

Тогда неравнодушные жители Карасукского района Новосибирской области собрали для Лилии 120 тысяч рублей. А врач из Новосибирска сообщила, что Комплексный центр социальной адаптации инвалидов бесплатно предоставит женщине подъемник и инвалидную коляску с электроприводом.

Лилия выразила благодарность всем, кто помог ей в эту трудную минуту.

Напомним, что врачи из Новосибирска спасли коморбидного пациента с раком кишечника