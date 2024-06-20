Под Новосибирском размывает грунт из-за порыва труб

Жители посёлка под Новосибирском пожаловались на бездействие властей из-за порыва труб и отсутствия воды.

Жители посёлка Ленинский Станционного сельсовета сообщили корреспонденту Сиб.фм о размытии грунта из-за порыва труб на двух улицах.

По их словам, власти никак не устраняют дефект, а в их домах отсутствует вода, либо напор слишком слабый — невозможно запустить стиральную машину или включить бойлер.

17 июня местная жительница Людмила рассказывала Сиб.фм, что возле её дома вода из под земли размывает недавно положенный асфальт на тротуаре. Сейчас ситуация ухудшилась — воды стало больше. Местные боятся, что грунт обрушится, поэтому туда не отпускают гулять детей.

«Обещания, что приедут власти и начнут делать, остались обещаниями. Тротуар подмывается», — рассказал местный житель Вячеслав.

Помимо этого, мужчина показал и другой порыв, где вода уже поднялась значительно выше.

«Тут вот рядом целое болото. Вся вода в реку стекает нашу. Здесь всю зиму текло, весну, так и осталось. Так и выживаем», — поделился он.

Напомним, глава Станционного сельсовета Фанир Хабибулин заявил Сиб.фм, что аварийное место в посёлке только одно, а слабый напор воды, по его словам, из-за того, что люди не чистят свои трубы.