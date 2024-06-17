Под Новосибирском жители села пожаловались на порыв труб и слабый напор воды

Жители посёлка Ленинский боятся провала грунта из-за протекающей воды в трубах.

Жители посёлка Ленинский Станционного сельсовета пожаловались на размытие грунта и отсутствие воды. Местный житель Вячеслав поделился корреспонденту Сиб.фм, что в посёлке с каждым годом проблем с водой становится всё больше и больше.

С его слов, местные жители могут сидеть сутками без воды, а когда она появляется, то напор совсем слабый — невозможно запустить стиральную машину или включить бойлер. Помимо этого, с его слов, слабый напор связан из-за установки новых скважин.

«Обращения в администрацию ничего не дают. Либо игнорируют, либо отписываются через 30 дней, где нас обвиняют, что мы грядки поливаем, поэтому воды нет. Каждый год обещают, что будет капитальный ремонт. Когда приезжает прокуратура с проверкой, то вода более-менее есть», — рассказал он.

Со слов сибиряков, капитальный ремонт труб должны были провести в 2022 году.

«Поменяли трубы там, где они даже не рвались. А те, которые действительно прорывало, оставили, как есть», — жалуется сибиряк.

Местные утверждают, что сейчас в посёлке 4 порыва. Один возле дома местной жительницы Любови — вода уже дошла до грунта и размывает недавно положенный асфальт на тротуаре. Любовь предупредила односельчан в местном чате, чтобы родители не отпускали гулять туда детей. Женщина боится, что грунт обвалится.

«Уже асфальт промок. Там дети катаются на велосипедах, я родителей предупредила, чтобы они их туда не отпускали, чтобы не провалились вместе с асфальтом в яму», — жалуется женщина.

Помимо этого, по её словам, таких проблемных участков в посёлке ещё 3, где срочно нужно ремонтировать трубы, но глава Станционного сельсовета Фанир Хабибулин опровергает данную информацию и говорит только об одном аварийном месте.

Хабибулин в телефонном разговоре сообщил журналисту Сиб.фм, что на сегодняшний день в посёлке только один порыв на улице Центральной вдоль тротуаров.

«Он у нас стоит первый в очереди на ремонт. Возможно, он начнет скрываться сегодня, потому что, видите, у нас есть проблема немножко посущественнее, так называемое полное отсутствие воды на станции Мочище. Мы сейчас пытаемся одну скважину реанимировать, добавить воду в систему. И отсюда потом поедет бригада в посёлок Ленинский», — рассказал Хабибулин.



Про выше описанный порыв воды у местной жительницы чиновник ответил, что вода там не из-за аварийных труб, а из-за "болотистой местности".

Однако проблему с водой в посёлке Хабибулин не отрицает, но считает, что плохой напор связан с тем, что многие люди давно не прочищали свои трубы.

«Мы вот приезжаем и видим, что у соседей слева и справа вода есть и вода чистая, а у одного нет. О чем это говорит? Что у него забитая его личная врезка, о которой он должен заботиться о ней сам», — ответил он.