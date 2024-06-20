Участники картельного сговора заплатят 3,5 млн руб штрафа в Новосибирске

3,5 миллиона рублей заплатят участники картельного сговора.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирской области, предпринимателей региона оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за участие в картельном сговоре.

Уточняется, что они принимали участие в аукционе на заключение контракта по предоставлению клининговых услуг для «Сибирского государственного университета путей сообщения», заранее договорившись согласовать свои действия и нарушили антимонопольное законодательство.

Сейчас в отношении четырех предпринимателей возбуждены административные дела по статье ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

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