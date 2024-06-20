В Новосибирске недостроенный торговый центр оценили в 1,8 млрд руб

Недостроенный ТЦ оценили в 1,8 миллиард рублей.

По данным документа департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, который был опубликован на федеральном ресурсе, результат оценки недостроенного общественно-торгового центра «Подсолнух» на площади Карла Маркса определили в размере 1,8 миллиардов рублей.

Уточняется, что в данной сумме 1,471 милорад рублей занимает сам объект незавершенного строительства, 295 миллионов рублей — НДС и 68 миллионов рублей — земельный участок на котором находится центр.

Готовность объекта на данный момент составляет 74%.

Напомним, что в Новосибирске задержаны экс-сотрудники научного центра «Вектор»