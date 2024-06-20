В Новосибирске осужденному азербайджанцу добавили срок за оправдание теракта в Беслане

Осужденный азербайджанец получил 15 лет за оправдание теракта в Беслане.

Как сообщили в Telegram-канале Второго Восточного окружного военного суда, в Новосибирске приговорили к 15 годам колонии особого режима осужденного гражданина Азербайджана, который в беседе с сокамерниками оправдывал теракты на Дубровке и в Беслане.

Уточняется, что пока заключенный находился в камере ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Красноярскому краю, он публично заявлял о том, что все совершенные теракты нуждаются в поддержке и подражании. Мужчина также оправдывал и самих террористов, которые совершили злодеяние на Дубровке и в школе города Беслан.

Сейчас ему назначили наказание в виде лишения свободы в ИК особого режима на срок 15 лет со штрафом в размере 500 000 рублей.