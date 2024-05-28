Боевик из Новосибирска и критика мигрантов. Всплыли вопиющие факты крупнейшего теракта в истории РФ в «Крокусе»

Более двух месяцев назад, 22 марта, было совершено вооруженное нападение на подмосковный торговый центр «Крокус Сити Холл». Редакция Сиб.фм собрала актуальную информацию о трагедии.

Предыстория

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошёл 22 марта около 20:00 по московскому времени. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами. Террористы открыли огонь по находившимся в здании гражданским лицам, подожгли зрительный зал, затем покинули здание и скрылись на автомобиле.

В результате ЧП погибли не менее 145 человек, включая шестерых детей. 551 граждан получил ранения. Взрывы и пожар почти полностью разрушили здание концертного зала.

Этот теракт стал одним из крупнейших в современной истории страны. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Что происходило в «Крокусе»

В день теракта в «Крокус Сити Холле» планировался концерт группы «Пикник» совместно с симфоническим оркестром, на который продали более 6 тысяч билетов. В этом же здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Боевики припарковали автомобиль на пешеходном переходе у входа в зал №14 выставочного центра «Крокус Экспо». Из машины вышло несколько человек. Расстреляв охрану и людей у входа, террористы вошли в здание и начали убивать зрителей. Проходя мимо зала № 13, они вошли в вестибюль и продолжили стрельбу.

В 20:03 нападавшие дошли до зрительного зала. Там первые выстрелы прозвучали у западной лестницы. Они расстреливали людей в упор и поджигали кресла, используя ёмкости с бензином. Дойдя до центра зала, боевики начали стрельбу по укрывавшимся посетителям. Далее они прошли по всему партеру, расстреливая всех на своем пути. Атака длилась около 18 минут. После боевики сели в машину и покинули «Крокус Сити Холл».

Пожар после теракта

Площадь пожара в здании «Крокус Сити Холл» оценивалась до 3000 квадратных метров. МЧС России увеличило оценку площади пожара до 12 900 квадратных метров. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли, полностью уничтожен зрительный зал.

23 марта МЧС России сообщило о локализации пожара. В тушении участвовали 320 человек и три вертолёта. Всего сбросили на здание 160 тонн воды. На место прибыли 70 бригад скорой помощи.

По данным МЧС России, всего к ликвидации последствий теракта были привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники.

Люди, находившиеся в зрительном зале, начали эвакуироваться через выходы и подземную парковку на улицу, а также по переходам в соседний павильон №2 и на станцию метро «Мякинино». Из павильона №3, где находится концертный зал. Вывели на улицу участников и зрителей танцевальных соревнований, проходивших в зале №19, а также гостей и сотрудников отеля «Аквариум». По словам работника концертного зала, более 5 тысяч человек эвакуировали из здания. Еще 100 человек пожарные спасли из подвала.

25 марта последствия после теракта ликвидировали.

Что известно о террористах

Теракт в «Крокусе» исполняли четыре человека. Все они выходцы из Средней Азии.

Далерджон Мирзоев*, 32 года. Уроженец Таджикистана. Отец четверых несовершеннолетних детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, срок которой истёк к моменту ареста. Мирзоев признал свою вину.

Саидакрами Рачабализода*, 30 лет. Соседи запомнили его как тихого и отстранённого человека. В школе он учился плохо и после 9 класса уехал на заработки в Россию. У террориста есть жена. Его трёхмесячный сын скончался от пневмонии из-за нехватки средств на лечение. Рачабализода* признал свою вину.

Шамсидин Фаридуни*, 25 лет. Есть жена и восьмимесячный ребёнок. Зарегистрирован в Красногорске и работал на паркетной фабрике в Подольске. Он признался, что ему пообещали 500 тысяч рублей за участие в теракте. Он также сообщил силовикам, что прилетел из Турции 4 марта «ради документов». 7 марта он посещал «Крокус Сити Холл», изучал схему помещений, осматривался в фойе и сфотографировался в концертном зале.

Мухаммадсобир Файзов*, 19 лет. В 2023 году работал в парикмахерских Ивановской области — сначала в Иваново, затем в Тейково. На момент ареста временно не работал.

25 марта Басманный суд приговорил террористов к аресту на два месяца. 16 мая исполнителям теракта продлили меру пресечения еще на два месяца, до 22 августа.

Антимигрантские настроения в народе

Освещение теракта в СМИ вызвало резкий рост антимигрантских настроений у россиян.

23 марта водители-мигранты, работающие в такси, сообщили о случаях, когда клиенты отказывались ехать с водителями из Таджикистана. На следующий день стало известно об оскорблениях посетителей в адрес сотрудника одной из московских кофеен таджикского происхождения. В Благовещенске неизвестные подожгли торговый павильон мигрантов. В Калуге группа людей избила трёх граждан Таджикистана.

Таксист из Таджикистана, Ато Куратов, проживающий в Новосибирске, рассказал Сиб.фм, что к его народу начали относиться как к преступникам.

«Но мы же не преступники, мы законопослушные», — отметил Ато.

Он также сообщил, что работает в такси и заметил, что заказы стали чаще отменяться. Кроме того, на торговых точках мигранты подвергаются более строгому контролю.

24 марта депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил запретить въезд мигрантов до окончания специальной военной операции. 26 марта 2024 года МИД Кыргызстана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию без необходимости.

Депутат Государственной Думы РФ из Сибири Мария Бутина заявила о праве Белоруссии судить террористов, причастных к массовому расстрелу в «Крокус Сити Холле». В интервью телеканалу «Беларусь 1» она сообщила, что ведутся переговоры о возможности передачи заключенных террористов в Белоруссию. Бутина отметила, что в этой стране разрешена смертная казнь, что может позволить Белоруссии судить обвиняемых в теракте.

Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализоде*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — признаны Росфинмониторингом экстремистами и террористами.