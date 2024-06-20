В Новосибирске следователи СК устанавливают обстоятельства смерти 10-летней девочки

Следственный комитет выясняет причины, по которым умерла несовершеннолетняя.

По данным пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении супругов, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по статье “убийство” и “истязание.

По версии следствия, в период с 14 по 17 июня текущего года супружеская пара присматривала за ребенком, над которым психологически и физически издевались, а также лишали ее еды.

“После совершения преступных действий девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время”, — уточнили в СК РФ.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, что изначально причина смерти девочки была связана с избытком конфет, которые она съела, после чего ее стошнило и она скончалась. Об этом рассказали знакомые семьи.