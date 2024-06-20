В Новосибирской области снизилась смертность от рака

Смертность от рака в регионе снизилась с 26,2 до 20,2%.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, что сейчас благодаря национальному проекту “Здравоохранение” регион значительно улучшил свои ключевые показатели.

Так, например, в Новосибирской области открылись 15 центров амбулаторной онкологической помощи, где работают квалифицированные специалисты, а также имеется необходимое оборудование.

“За две недели человек с подозрением на злокачественное новообразование может пройти обследование и получить диагноз. Такой важный показатель в онкологии как пятилетняя выживаемость пациента с момента выявления опухоли за пять лет работы нацпроекта в Новосибирской области вырос с 55,9 до 62,0%, а одногодичная летальность, напротив, снизилась — с 26,2 до 20,2%”, — рассказал Константин Хальзов.

Напомним, что полное интервью главы Минздрава Новосибирской области Константина Хальзова можно прочитать здесь