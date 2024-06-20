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общество проиcшествия

Воспитатели частного детского сада обвиняются в истязании детей в Новосибирске

Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске будут судить воспитателей детского сада, которые издевались над несовершеннолетними.

Двух сотрудниц частного детского сада обвиняют в “истязании” и “ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, весь прошлый год обвиняемые, сотрудницы сотрудницы детского сада, расположенного в Октябрьском районе, избивали руками и ногами своих воспитанников, возраст которых был от 2 до 6 лет. Для применения физической силы и причинения малолетним телесных повреждений обвиняемые использовали незначительные поводы.

В результате потерпевшими по уголовному делу признаны 11 малолетних воспитанников детского сада.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, что бывший директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов не смог выйти из СИЗО

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Валерия Митрохина
Журналист

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