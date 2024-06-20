Жители Новосибирска взяли в кредит более 12 млрд руб наличными

Кредит на более 12 миллиардов рублей наличными взяли новосибирцы.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро, в апреле 2024-го года в регионе кредитные организации выдали наличными 12,76 миллиардов рублей — это на 1% больше, чем в марте.

Благодаря этому область оказалась на 11 месте в списке субъектов Российской Федерации по объемам выдачи кредитов наличными.

“Средний размер новых кредитов составил 225 тыс. рублей, что на 7% выше среднего уровня по стране. Средний срок составил 37 месяцев, что на 9% превышает общероссийский показатель”, — прокомментировала доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Тамара Попова.

Напомним, что в Новосибирской области на 136% выросла выдача автокредитов