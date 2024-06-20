Жители Новосибирской области сообщили о первом урожае белых грибов

В Новосибирске заметили первые белые грибы этого сезона.

Находка вызвала радость среди грибников. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

По их словам, боровики были обнаружены в Мошковском районе. Это свидетельствует о раннем начале сезона и обещает богатый урожай в этом году.

Помимо боровиков, в лесах уже можно встретить подберезовики и подосиновики. Также скоро ожидаются грузди и маслята. Некоторые жители уже смогли собрать маслята в Караканском бору.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют построить спортивно-туристический комплекс за 1,7 млрд рублей.