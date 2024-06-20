Жители села Каменка прокомментировали гибель 10-летней девочки после истязания

Жители Каменки Новосибирской области рассказали корреспонденту Сиб.фм о девочке, которая умерла 17 июня от рук сектантов.

Погибшая девочка воспитывалась матерью Марией, у которой есть еще два ребёнка. В день гибели, 17 июня, женщина заявила журналистам, что её дочь съела очень много конфет и потеряла сознание. Врачи госпитализировали её в больницу, однако ребёнка спасти не удалось.

Сектанты появились в селе недавно. Однако они местным жителям сразу не понравились.

«Нет, я их раньше не видела. А я еще говорю маме своей: "странно, какие-то люди по их дому ходят в платьях". Я говорю, и детей на улице не было видно. Вроде бы лето, все ребятишки на улице гуляют, а тут нет детей», — рассказала одна из соседок.

Стоит отметить, что и погибшая девочка вместе с мамой Марией ходили в длинных юбках. Однако, состояли они в какой-то секте или нет — неизвестно.

Николай, сосед семьи, где умер ребенок, считает, что судить нужно мать девочки.

«Такая девочка была хорошая, забавная. Как она умерла... Маму её надо судить. Она поехала в больницу только тогда, когда Алина умерла», — сказал мужчина.

Местные жители считают, что сектанты могли морить голодом и других детей. Говорят, что, возможно, поэтому мать погибшей девочки сейчас находится в больнице с еще одним своим ребенком.

Один из жителей Каменки рассказал, что секта действительно есть в селе. Однако рассказывать о ней он не стал. Боится, что может нажить себе врагов.

«Называть и показывать нельзя. Врагов называть не хочется», — сказал он.

Возле села действительно есть религиозная организация, но только одна — Христианская Евангельская церковь «Дерево жизни», но внутри. Однако там не было с кем пообщаться.

Ранее мы писали, что мать не выпускала на улицу 10-летнюю девочку летом. Об этом рассказала школьная подруга умершего ребенка.