Андрей Турчак и Марат Хуснуллин обсудили проекты строительства объектов и дорог в Республике Алтай

Республику Алтай с рабочим визитом в пятницу, 21 июня, посетил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак и вице-премьер рассмотрели комплексное развитие Горно-Алтайской агломерации.

«В новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» Президент России обозначил создать мастер-планы для развития 200 городов, где мы видим точки роста, – сказал Марат Хуснуллин. – Горно-Алтайск и в целом Республика Алтай имеют большие перспективы».

Создание комплексного плана позволит в агломерации развивать коммунальные сети, дороги, соцобъекты и благоустройство.

Также Андрей Турчак и Марат Хуснуллин обсудили строительство участка федеральной дороги в обход Маймы и расширение Чуйского тракта до четырёх полос до Манжерока.

«Федеральное финансирование на расширение Чуйского тракта выделено, график работ составлен, – отметил Андрей Турчак. – Направление в сторону Манжерока сильно загружено, особенно летом – в пике более 27 тысяч автомобилей в сутки. Наши жители и гости вынуждены часами стоять в пробках, вместо того, чтобы любоваться красотами Алтая».

Вице-премьер подчеркнул, что уже поручил Росавтодору ускорить строительство дороги и сократить сроки сдачи объекта с четырёх до двух лет.

Кроме того, Андрей Турчак обратился в Правительство РФ о выделении дополнительного финансирования на строительство мостов.

«В регионе более 30% мостов находятся в предаварийном состоянии, Вчера сам в этом убедился в Турочакском районе, – отметил он. – Республике выделены средства на их реконструкцию, но этого недостаточно, чтобы полностью закрыть проблему».

Также в ходе встречи руководитель субъекта представил вице-премьеру проект комплексного развития территорий «Большая Майма». Он будет реализован в Майминском районе и включает в себя строительство жилья эконом-класса, в том числе социального, школ, больниц, индустриального парка, создание новых рабочих мест.

Ещё одним объектом, который посетили Марат Хуснуллин и Андрей Турчак, стала школа № 7. Она возводится в столице региона по поручению Президента России. Сегодня по указанию врио главы на объекте количество строителей поэтапно увеличивается, видна динамика по работам. Строительство объекта находится на особом контроле Андрея Турчака.

Итоги рабочей поездки с отдельными поручениями по озвученным вопросам стороны обсудили на двусторонней встрече. Андрей Турчак поблагодарил Марата Хуснуллина за визит и поддержку: «Спасибо за внимание Горному Алтаю и поддержку в решении проблем нашей республики».

Напомним, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил бойцу СВО работу