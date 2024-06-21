Бывших сотрудников новосибирского "Вектора" заподозрили в хищении 6 млн руб

В Новосибирске задержали бывших сотрудников новосибирского "Вектора".

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, вчера, 20 июня 2024 года, были задержаны бывшие сотрудники научного центра “Вектор”.

Известно, что с 2013 по 2024 год “подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров со своим знакомым и супругой на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов. Однако эти услуги фактически осуществлялись силами работников ГНЦ «Вектор»”.

В результате отходы должны были быть собраны фирмами, которые оформили на родственников подозреваемого, но их собирали сотрудники, однако оплата производилась на счет родственников.

Компании “Вектор” был нанесен ущерб свыше 6 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске задержали убийц несовершеннолетней девочки.