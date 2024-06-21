Опасная секта из СССР: под Новосибирском опубликованы данные о религиозной группировке убийц 10-летней девочки

Убийцы 10-летней девочки могли состоять в запрещенной сексте «Граждане СССР»*.

Арестованные Олег и Анна Голдины, которые подозреваются в убийстве 10-летней девочки в селе Каменка под Новосибирском, могли состоять в секте «Граждане СССР»*. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Напомним, Голдины, по данным следствия, истязали девочку три дня, морили голодом и били крапивой, пока её родная мать Мария была в командировке — именно она попросила их присмотреть за её детьми во время отъезда. Голдины мучали девочку, по словам источника Сиб.фм, чтобы «выгнать из нее дьявола».

Супружеская пара сразу не понравилась многим соседям посёлка. По их словам, Анна очень странно одевалась — ходила в очень длинной юбке.

«Нет, я их раньше не видела. А я еще говорю маме своей: "странно, какие-то люди по их дому ходят в платьях". Я говорю, и детей на улице не было видно. Вроде бы лето, все ребятишки на улице гуляют, а тут нет детей», — вспоминает соседка, живущая недалеко от дома Марии.

Предварительно, Голдины состояли в секте «Граждане СССР»*, в которой уверены, что юридически СССР до сих пор существует, а власти РФ — нелегитимные.

История создания секты

Российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин на своем сайте объяснил, что история данного движения началась еще в 2010 году, когда из Душанбе в Подмосковье перебрался Сергей Тараскин**. Ему не удалось вернуть кредиты банкам и в Арбитражном суде он провозгласил себя «врио президента СССР».

Тараскин** стал создавать некую вертикаль власти, состоящую из премьер-министра, посла по особым поручениям, многочисленных «губернаторов» и так далее.

Аббревиатура СССР у секты расшифровывается не как «Советский Союз социалистических республик», а как «Союз славянских сил Руси»*.

В 2022 году секту запретили на территории РФ, а её организаторов приговорили к 8 годам колонии за создание экстремистской организации.

Идеология секты

В данной секте, по словам ученного, исповедуют радикальных сатанизм. Напомним, что Голдины из девочки с помощью истязаний «изгоняли бесов».

Помимо этого, в запрещенной организации присутствуют элементы крайнего национализма, антисемитизма, антиамериканизма, антилиберализма и русского ирредентизма. Последователи движения выступают против прививок, лечения ВИЧ, придерживаются к сыроедению.

Для «граждан СССР»* Россия — не государство, а иностранная фирма. Якобы все структуры странны являются зарубежными компаниями, поэтому они не платят налоги.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж из села Каменка, где пара сектантов до смерти истязала 10-летнюю девочку. Подробности по ссылке.

* Межрегиональная общественная организация под названием «Граждане СССР», а также под ещё девятью наименованиями («Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов», «Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов», «Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов», «Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов», «ВСВ держава СССР», «Союз Советских Социалистических Республик»), признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

**Сергей Тараскин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.