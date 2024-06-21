В Новосибирске 12 чиновников мэрии из команды Локтя ушли в отставку

Три вице-мэра, семь глав департаментов, два начальника управления, один глава округа и два руководителя муниципальных предприятий – все они покинули мэрию Новосибирска в последние месяцы. Подавляющее большинство отставок пришлось на первые месяцы работы нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который сам сказал, что ему нужно два или три месяца на то, чтобы организовать «свою команду».

Это решение он принял сразу же после выборов, о чем заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

После инаугурации Кудрявцева в отставку ушли вице-мэры Новосибирска Геннадий Захаров и Анна Терешкова, глава департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев и начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, руководитель департамента связи и информатизации Александр Горнштейн и глава департамента земельных и имущественных отношении Георгий Жигульский.

Некоторые чиновники уходили в связи с пенсионным возрастом – например, Геннадий Захаров и Сергей Канунников. Другие (как Дмитрий Перязев) ушли на другое место работы. А кое-кто ушел по причине того, что им заинтересовались силовики.

Кто, когда, куда и почему ушел из мэрии – в материале Сиб.фм.