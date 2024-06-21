Как гражданство Румынии помогает россиянам стать гражданами мира

В современном мире глобализация создает новые возможности для людей, стремящихся к лучшей жизни. Одним из эффективных способов стать настоящим гражданином мира является получение второго гражданства.

Гражданство Румынии для россиян открывает двери к многочисленным преимуществам, таким как доступ к европейскому рынку труда, безвизовые путешествия, высококачественное медицинское обслуживание, возможности для расширения бизнеса.

Важно учитывать, что получение второго гражданства не означает отказ от своей родины. Напротив, многие россияне, обладающие румынским гражданством, продолжают активно участвовать в жизни России, способствуя ее развитию и укреплению международных связей. Это идеально вписывается в концепцию "гражданина мира", согласно которой все люди на земле име право на счастливую жизнь.

Зачем россияне получают румынское гражданство

В большинстве случаев вовсе не для того, чтобы жить или работать в Румынии. Румынский паспорт делает своего обладателя гражданином ЕС, а этот статус максимально расширяет спектр возможностей россиянина на территории всех 27 стран Евросоюза.

Самые весомые плюсы паспорта Румынии по мнению специалистов компании International Expert:

Легальное трудоустройство в Европе. Обладатели румынского паспорта могут работать в любой стране ЕС без дополнительных разрешений. Это открывает доступ к широкому спектру вакансий в таких экономически развитых странах, как Германия и Франция.

Безвизовый режим. Румынский паспорт позволяет путешествовать без виз по странам Шенгенской зоны. Это делает поездки более доступными и удобными, исключая необходимость долгого процесса получения виз. Россияне с румынским паспортом могут посещать более 170 стран мира, включая популярные туристические направления, такие как Италия, Испания и Франция.

Финансовые и бизнес-возможности. Румынский паспорт открывает доступ к банковским и финансовым услугам, которые недоступны для граждан других стран. Это может облегчить ведение бизнеса и управление финансами в международном масштабе.

Европейское образование. Румынское гражданство дает право на обучение в университетах Европы на тех же условиях, что и граждане стран ЕС. Дети российских граждан могут поступать в такие престижные университеты, как Оксфорд или Сорбонна, и платить значительно меньше за обучение.

Истории клиентов International Expert

Реальные примеры россиян, получивших румынское гражданство, показывают, как этот шаг может изменить жизнь к лучшему.

Мария, предприниматель из Москвы, получила румынское гражданство, чтобы расширить свой бизнес. Благодаря румынскому паспорту она смогла открыть филиал своей компании в Германии, что значительно увеличило доходы.

Иван, инженер из Санкт-Петербурга, получил румынское гражданство, чтобы обеспечить своим детям доступ к лучшему образованию. Его дочь поступила в Кембриджский университет, а сын учится в Мюнхенском техническом университете.

Елена, филантроп из Екатеринбурга, основала благотворительный фонд, который поддерживает талантливых российских студентов. Ее фонд предоставляет стипендии и гранты на обучение в лучших европейских университетах.

Алексей, IT-специалист из Новосибирска, получил румынское гражданство для улучшения своих карьерных перспектив. С румынским паспортом он получил работу в крупной европейской IT-компании и переехал в Мадрид.

Получение второго гражданства — одна из лучших инвестиций в будущее своей семьи или бизнеса. С комплексной поддержкой миграционных юристов вы сможете получить румынский паспорт ЕС легально и без проблем!

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