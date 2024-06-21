Новосибирский актер Кологривый накричал на съемочную команду из-за стула

Новосибирский актер Никита Кологривый устроил истерику из-за отсутствия его имени на стуле. Об этом сообщает The Voice.

Артист накричал на съемочную команду.

«Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано: "Стул для Никиты Кологривого"? Как я должен понять, что это мой стул? На "Мосфильме" находимся, в конце концов, ребята. Тут все знают уже», — заявил актер.

После того как артист успокоился, он рассказал, что не прошел кастинг в проект «Полупановы» из-за отсутствия у него деревенского лица.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Кологривый собирается покинуть Россию.