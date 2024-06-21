Новосибирский экс-депутат Госдумы Ганзя прокомментировала назначение нового замминистра обороны РФ

В Новосибирской области высказались о новом замминистра обороны.

Бывшая депутат Госдумы из Новосибирской области Вера Ганзя высказалась о назначении Первым заместителем министра обороны России Леонида Горнина. Свое мнение она написала на личной странице во ВКонтакте.

Ганзя отметила, что много лет работала с Горниным. Она отметила, что новый замминистра хорошо разбирается в финансах.

«Человек, который блестяще разбирается в финансах, он и будет курировать финансирование и, главное, расходы министерства обороны. Скажу сразу, он крайне педантичен в работе, никогда не отходит от норм закона, с ним невозможно "договориться", а тем более, спрятать от него левые финансовые потоки», — написала экс-депутат.

Она пожелала ему мужества, удачи и добавила: «Непросто, ох непросто ему будет противостоять разным устоявшимся схемам».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 12 чиновников мэрии из команды Локтя ушли в отставку.