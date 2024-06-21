Новосибирский хиромант-медиум участвует в шоу ТНТ «Место силы»

Сибирячка приняла участие в шоу «Место силы».

33-летняя Эльвира Гебар из Новосибирска стала участницей реалити-шоу «Место силы» ТНТ, которое снимали в Санкт-Петербурге и раскрывали тайны питерских легенд. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сибирская хиромант-медиум является ясновидящей яснослышащей, она также работает с картами Таро и бубном.

Известно, что шоу «Место силы» выйдет уже в следующую субботу, 29 июня.

Напомним, что новосибирский блогер Дава не смог выиграть 1 млн юаней в шоу на ТНТ