Новосибирский студент перевел песни Юрия Шевчука на язык математики

Студент Новосибирского государственного университета провел анализ текстов отечественных поэтов, включая Юрия Шевчука, Роберта Рождественского, Александра Городницкого и Дмитрия Мозжухина, используя математические методы исследования.

Он приложил усилия к применению теории риторических структур, рассматривая тексты как деревья смысловых отношений.

Студент разбил тексты на простые предложения и исследовал их объединение в дерево с использованием заданного набора смысловых отношений. Эти отношения варьировались в зависимости от анализируемого аспекта текста, такого как сложность или эстетика.

Использовав анкетирование, в котором участвовало 27 и 53 студента, студент проверил сложностные и эстетические метрики текстов. Одна из сложностных метрик показала высокую эффективность, выявив, что текст с высоким значением данной метрики оценили как более сложный 96% участников. Однако в случае эстетических метрик не было найдено достаточно точных результатов.

Автор исследования отметил неоднозначность результатов, отметив, что тексты старших авторов чаще оцениваются как более сложные. Он подчеркнул, что это не всегда коррелирует с их эстетической ценностью. Для более точной оценки эстетики текстов ранних авторов требуется разработка других подходов к измерению эстетических качеств.

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