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общество

Новосибирца поймали на незаконном запуске беспилотника

Фото: Сиб.фм

Житель Новосибирска незаконно запустил БПЛА.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае текущего года житель Новосибирска запустил беспилотный летательный аппарат рядом с театром НОВАТ в зоне диспетчерского обслуживания аэродромов Ельцовка и Гвардейский без соответствующего разрешения.

В результате сейчас в отношении мужчины возбуждено административное дело — он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске на работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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