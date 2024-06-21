Новосибирца поймали на незаконном запуске беспилотника

Житель Новосибирска незаконно запустил БПЛА.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае текущего года житель Новосибирска запустил беспилотный летательный аппарат рядом с театром НОВАТ в зоне диспетчерского обслуживания аэродромов Ельцовка и Гвардейский без соответствующего разрешения.

В результате сейчас в отношении мужчины возбуждено административное дело — он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске на работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 млн руб