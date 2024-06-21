Новосибирец обратился к врачам из-за кровотечений после курения вейпа

48-летний житель Новосибирска попал к врачам из-за сильных кровотечений из носа.

18 июня ему пришлось вызвать скорую. Медики оказали помощь пациенту, установив капельницу. Однако он отказался от госпитализации.

Кровотечение продолжалось всю ночь, после чего мужчина обратился к ЛОРу. Специалист поставил ему в нос специальные губки и сообщил, что кровотечение было вызвано постоянным курением вейпа.

Пациент принял решение отказаться от курения и начать лечение под наблюдением врачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский депутат Аксёненко предложил запретить продажу вейпов.