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общество

Самолет в Пхукет вернулся обратно в Новосибирск из-за плохого самочувствия ребенка

Фото: Сиб.фм

Рейс Red Wings на Пхукет вылетел в 11:32.

В пятницу, 21 июня, Boeing 777 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Новосибирска в Пхукет, был вынужден вернуться в аэропорт Толмачёво из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

По информации пресс-службы аэропорта, ребёнку на борту стало плохо. Экипаж принял решение вернуться.

Семья пассажира снялась с рейса, в то время как остальные пассажиры продолжили свой полёт на Пхукет тем же самолётом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названа причина закрытия легендарных новосибирских книжных магазинов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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