Названа причина закрытия легендарных новосибирских книжных магазинов

Гипермаркет «Лас-Книгас», «Плиний Старший», владелец крупнейшего каталога книг на иностранном языке, рассчитанный на широкую аудиторию Book-look, сеть «Республика», принадлежащая «колбасному королю» из Москвы и, наконец, легендарный «КапиталЪ», проработавший шестнадцать лет – все эти книжные магазины когда-то были центром внимания новосибирских книголюбов, а потом прекратили свою работу.

На самом деле люди не перестали покупать книги. Об этом говорит отчеты издательства «Эксмо» и Минцифры за прошедший год: книжный рынок за 2023 год вырос на 9% в денежном исчислении и на 3% в натуральном. Вот только этот прирост обеспечили не «живые магазины», а Интернет. Впервые в истории доля онлайн-продаж бумажных книг превысила отметку в 50%. Или 45,7 млрд рублей из 91,3 млрд. В «докоронавирусном» 2019 году онлайн продавалось всего 23% бумажных книг.

В результате «ТОП-книга» обанкротилась и ушла в продажу канцтоваров, «Республика» ушла обратно в Москву, оставив на своем месте в Новосибирске магазин настольных игр, «Читай-город» переквалифицировался в интернет-магазин, а судьба таких титанов, как «Плиний Старший» и работающий последний день «КапиталЪ» заслуживает отдельного рассказа.

Как сегодня чувствуют себя работающие магазины книг и как пережили свои последние дни те, кто уже ушел с рынка – в материале Сиб.фм.