В некоторых районах Новосибирска подтопило дачные участки

В Новосибирске в результате повышения уровня воды в Оби подтопило 17 дачных участков в СНТ «Геолог». Эта информация появилась на сайте мэрии города.

На данный момент уровень воды в Оби достигает 378 см, превышая опасную отметку в 360 см. В связи с этим, органы управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переводятся в режим «повышенной готовности».

Также создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления СНТ, который возглавляет начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.

Для обеспечения безопасности населения возле зон подтопления будут выставлены посты спасателей МАСС. В случае необходимости, местных жителей могут эвакуировать в пункты временного размещения, а также оперативно отключат электро- и газоснабжение в СНТ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в некоторых районах Новосибирска вводят режим повышенной готовности.