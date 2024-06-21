В Новосибирске 22 июня в День памяти и скорби проведут митинг

Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, состоится митинг-реквием у мемориального камня воинам-сибирякам на Комсомольском проспекте.

Мероприятие начнется в 10:00. В рамках митинга будет проведена минута молчания в память о людях, погибших за Родину во время Великой Отечественной войны.

Мэрия Новосибирска призывает всех желающих принять участие в этом важном событии.

После митинга участники отправятся на Заельцовское кладбище, где состоится мероприятие у мемориального комплекса «Раненый воин».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Турчак и Марат Хуснуллин обсудили проекты строительства объектов и дорог в Республике Алтай.