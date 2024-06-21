В Новосибирске бывший глава департамента мэрии пытался обжаловать приговор

Защита обвиняемого хотела изменить меру пресечения.

Сегодня, 21 июня, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-начальника департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина.

Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Витухина обвиняют по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Вялкова.