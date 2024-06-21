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общество

В Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Вялкова

Фото: Новосибирский областной суд

Вялков остаётся под стражей до 9 сентября 2024 года.

Новосибирский областной суд подтвердил решение о продлении срока содержания под стражей для бывшего руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Апелляция адвоката, направленная на отмену решения Дзержинского районного суда о продлении срока заключения Вялкова, была отклонена Новосибирским областным судом.

Согласно следствию, Вялкова задержали 11 апреля 2024 года по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли в двух нарколабораториях более 6 кг мефедрона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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