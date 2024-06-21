В Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли в двух нарколабораториях более 6 кг мефедрона

Сотрудники ФСБ изъяли в двух нарколабораториях более 6 килограмм мефедрона.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на УСФБ, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Новосибирской области пресекли деятельность шестерых жителей региона, которые организовали две нарколаборатории.

Известно, что одна из лабораторий по производству мефедрона была оборудована в Новосибирске на территории садового общества — там было изъято более 2,4 килограмм наркотиков.

Вторую лабораторию обнаружили в частном доме в Искитимском районе, где изъяли более 3,7 килограмма мефедрона и более 1 тонны химических реактивов.

Напомним, что в Новосибирской области суд сократил срок спортсмену за наркотики