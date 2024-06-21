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вчера 22:40
общество

В Новосибирске ищу дорожных рабочих - им готовы платить до 70 тысяч рублей

Фото: freepik.com/freepik

В Новосибирске объявлен срочный набор дорожных рабочих 3-5 разрядов. Зарплата составляет от 40 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

По словам представителей администрации, сотрудникам будут предоставлены полный социальный пакет, гибкий график работы и своевременная оплата труда.

Задачи новых сотрудников включают ручную уборку возле остановок, опор контактной сети, а также работу в парковочных карманах и съездах для колясок.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по указанным телефонам в различных районах города: Дзержинский район – 209-02-85; Калининский – 274-11-74; Кировский – 240-97-55; Ленинский – 303-25-43; Первомайский – 307-03-11; Советский – 316-52-33; Центральный округ и Октябрьский район – 224-02-07.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители некоторых поселков под Новосибирском остаются без воды в аномальную жару.

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Игорь Кириченко
Журналист

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