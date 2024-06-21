Жители некоторых поселков под Новосибирском остаются без воды в аномальную жару

По информации BFM-Новосибирск, около 200 жителей посёлка Белолебяжий и села Новогандичево в Убинском районе Новосибирской области остаются без доступа к воде.

Жители обратились к главе местной администрации. В Белолебяжьем не было воды с 3 февраля 2024 года, а в Новогандичево — с 10 июня.

Ежедневно жителям предоставляется питьевая вода с помощью трактора МТЗ-82 с бочкой в 2 кубических метра, но этого оказывается недостаточно. Люди вынуждены идти к колодцам. Учитывая наличие жарких дней и прогнозы о дальнейшем усилении тепла, ситуация становится особенно острым вопросом для местных жителей.

Режим повышенной готовности введен в Белолебяжьем с 5 февраля, также касается Новогандичево. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила провести дополнительный расчёт для возможного строительства новой скважины в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области севший в поле самолет создал проблемы аграриям.