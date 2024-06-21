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общество

В Новосибирске планируют собрать второй беспилотник «Партизан» в 2024 году

Фото: пресс-служба СибНИА имени Чаплыгина

В этом году в Новосибирске могут собрать второй беспилотник «Партизан».

Заместитель директора по научной работе СибНИА им Чаплыгина Дмитрий Смирнов сообщил, что в этом году новосибирские специалисты планируют собрать второй экземпляр БПЛА «Партизан».

По его словам, сейчас специалисты института взаимодействуют с отечественными разработчиками, занимающимися гибридными силовыми установками, и планируют оснастить самолет отечественной силовой установкой.

Также ученые работают над тем, чтобы первый экземпляр «Партизана» можно было использовать в беспилотном режиме.

Напомним, что новосибирца поймали на незаконном запуске беспилотника

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Валерия Митрохина
Журналист

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