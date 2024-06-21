В Новосибирске продлили сроки строительства двух поликлиник

Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства двух поликлиник, возводимых в рамках концессионного соглашения между региональным Минздравом и ООО «Седьмая концессионная компания».

Работы на площади Райсовета, где строится поликлиника № 16, продлены до 31 декабря 2025 года. На улице Степной, где возводится поликлиника № 18, срок работ пролонгирован до 28 февраля следующего года.

Первоначально планировалось, что все 7 объектов будут введены в эксплуатацию в августе 2022 года и начнут принимать пациентов в 2023 году. Однако в марте 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию лишь поликлиники №7.

В июне руководитель Госстройнадзора Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил о выявленных нарушениях при строительстве 5 из 7 поликлиник. Представители группы компаний «ВИС», в которую входит «Седьмая концессионная компания», заявили, что обнаруженные дефекты не являются критическими.

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