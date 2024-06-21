В Новосибирске судмедэкспертиза отказала в выдаче тела матери мужчине

В Новосибирске мужчине отказали в выдаче тела матери в бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшего захоронения.

Причиной отказа послужила предполагаемая неплатежеспособность мужчины.

Олег П. обратился в «Похоронный дом «ИМИ». По словам мужчины, в регистратуре бюро у него потребовали платежные документы ритуального агентства. Об этом сообщил руководитель «Похоронного дома «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко.

Бондаренко указал, что требование таких документов является незаконным. Он также отметил, что сотрудники регистратуры, увидев документы, предложили свои услуги по организации похорон дешевле. Когда Олег П. отказался, ему отказали в выдаче тела матери, мотивируя это его предполагаемой неплатежеспособностью.

В конфликт вмешались сотрудники «Похоронного дома «ИМИ». В итоге новосибирец смог похоронить свою мать.

Ранее Сиб.фм сообщалось, что СК возбудил дело после пожара на предприятии по утилизации отходов в Оби Новосибирска.