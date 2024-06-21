сегодня
21 июня, 15:23
пробки
6/10
погода
+18.3°C
курсы валют
usd 85.41 | eur 91.45
сегодня
21 июня, 15:23
пробки
6/10
погода
+18.3°C
курсы валют
usd 85.41 | eur 91.45
сегодня 12:45
общество проиcшествия

В Новосибирске у погибшей от рук сектантов девочки была порвана девственная плева

Фото: Сиб.фм

Сектанты из Новосибирской области, которые убили девочку, могли порвать ей девственную плеву.

Как сообщает Telegram-канал “Экстренный НСК” со ссылкой на собственный источник, у 10-летней девочки, над которой издевались сектанты в селе Каменка Новосибирской области, обнаружили порванной девственную плеву.

“Наш источник сообщил, у ребенка повреждена девственная плева”, — написали в канале.

Напомним, что, по данным СК по Новосибирской области, супружеская пара, которая присматривала три дня за 10-летней девочкой, истязала, морила голодом и била ее крапивой, чтобы “изгнать дьявола”. Девочка скончалась, а извергов отправили в СИЗО на два месяца.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в