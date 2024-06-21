В Новосибирске значительно подорожал кофе

Цены на кофе резко подскочили в Новосибирске.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные аналитиков Контур.Маркета, в Новосибирске за год подорожали почти все виды кофе.

Так, эспрессо поднялось в цене на 19%, а латте и капучино — на 8% и 7%.

Теперь капучино стали покупать на 15% чаще, а эспрессо — на 9%.

“Подорожали все распространенные напитки на основе кофе, это можно объяснить неурожаем кофейного зерна разных сортов и проблемами с логистикой”, — уточнила аналитик Дарья Жигалина.

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