За неделю в Новосибирской области клещи покусали 1497 человек

Почти полторы тысячи человек были укушены клещами за неделю.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в Новосибирской области в период с 12 по 18 июня клещи покусали 1 497 человек.

Уточняется, что с начала эпидемического сезона в больницу по поводу укусов клещами обратились 9 507 человек.

После исследования в лаборатории стало известно, что переносчиками энцефалита были 22 клеща, боррелиоза — 1353, эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза — 944.

Ранее Сиб.фм писал, что клещи напугали новосибирцев на «Столбах» в Красноярске