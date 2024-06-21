сегодня
21 июня, 12:22
пробки
5/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 85.41 | eur 91.45
сегодня
21 июня, 12:22
пробки
5/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 85.41 | eur 91.45
сегодня 11:59
общество

За неделю в Новосибирской области клещи покусали 1497 человек

Фото: Сиб.фм

Почти полторы тысячи человек были укушены клещами за неделю.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в Новосибирской области в период с 12 по 18 июня клещи покусали 1 497 человек.

Уточняется, что с начала эпидемического сезона в больницу по поводу укусов клещами обратились 9 507 человек.

После исследования в лаборатории стало известно, что переносчиками энцефалита были 22 клеща, боррелиоза — 1353, эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза — 944.

Ранее Сиб.фм писал, что клещи напугали новосибирцев на «Столбах» в Красноярске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в