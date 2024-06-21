Женщину из Новосибирска отправили в колонию за избиение дочери

20 июня в Октябрьском районном суде был вынесен приговор Наталье А., обвиняемой в истязании своей 10-летней дочери.

Женщина получила 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Семилетнюю дочь Наталья Амбросова не видела семь лет до 2022 года. Девочка жила в городе Стрежевом Томской области с бабушкой и отцом, страдающим наркоманией. После смерти отца в 2022 году Наталья забрала дочь к себе. Это привело к возникновению проблем в семье.

В начале 2023 года девочка заявила классному руководителю, что её избивают дома. Учитель вызвала органы опеки, и девочка была помещена в центр для трудных подростков. Осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

На заседании 20 июня суд назначил Наталье Амбросовой наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у погибшей от рук сектантов девочки была порвана девственная плева.